Вкусная реклама с секретом: Google выпустила чипсы в дизайне смартфонов Pixel 6

Компания Google готовится к выпуску новых флагманов линейки Pixel 6. Точная дата выхода еще не названа, но компания активно рекламирует будущие гаджеты. Это значит, что новинки уже близко.

Особенностью такой оригинальной рекламы является игра слов. Дело в том, что на упаковке написано "Google Original Chips". Это можно трактовать как "Оригинальные чипсы Google", так и "Оригинальные чипы Google". Как известно, новые смартфоны компании будут работать на собственных чипах Tensor, созданных специально для Pixel 6.

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Чипсы Google

Упаковки чипсов выполнены во всех пяти цветовых вариантах будущих флагманов – как Pixel 6, так и Pixel 6 Pro.

Google Original Chips: видео

К сожалению, купить такие чипсы в обычном магазине не получится.

Выпустили их только в Японии в количестве 10 тысяч упаковок.

Чтобы получить себе желаемую пачку бесплатно, нужно было заполнить специальную форму на сайте.

Сейчас вся партия чипсов разобрана.

В сети уже ожидают их появления на интернет-площадках для продажи.



Google Original Chips / Фото Google



​Google Original Chips / Фото Google



Google Original Chips / Фото Google