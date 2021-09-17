Особенностью такой оригинальной рекламы является игра слов. Дело в том, что на упаковке написано "Google Original Chips". Это можно трактовать как "Оригинальные чипсы Google", так и "Оригинальные чипы Google". Как известно, новые смартфоны компании будут работать на собственных чипах Tensor, созданных специально для Pixel 6.

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Чипсы Google

Упаковки чипсов выполнены во всех пяти цветовых вариантах будущих флагманов – как Pixel 6, так и Pixel 6 Pro.

Google Original Chips: видео

К сожалению, купить такие чипсы в обычном магазине не получится.

Выпустили их только в Японии в количестве 10 тысяч упаковок.

Чтобы получить себе желаемую пачку бесплатно, нужно было заполнить специальную форму на сайте.

Сейчас вся партия чипсов разобрана.

В сети уже ожидают их появления на интернет-площадках для продажи.



Google Original Chips / Фото Google



​Google Original Chips / Фото Google



Google Original Chips / Фото Google