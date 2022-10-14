После того как стало известно о недоступности приложений, Apple прокомментировала ситуацию, заявив, что удаление является следствием британских санкций, под которые попало большинство руководства компании VK (санкции Великобритании касаются руководителей Газпромбанка, имеющего контрольный пакет акций VK).

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Снова разрешены

Как сообщают российские СМИ, доступны сейчас несколько основных приложений, в том числе ВКонтакте, VK Messenger, VK Calls, VK Music, Новости и Почта Mail.ru. Некоторые другие пока можно найти только по ссылкам или на странице рейтинга, а не в открытом доступе, однако, судя по всему, это временно.

Компания пока не комментировала свои действия. Вероятно, юристам VK каким-то образом удалось убедить Apple прекратить запрет приложений, однако, что именно произошло, не ясно.

Напомним, из магазина приложений Apple для iPhone и iPad были удалены приложения:

ВКонтакте,

Mail.ru,

Облако Mail.ru,

Юла,

Голосовой ассистент "Маруся",

ВК Музыка,

ВК Клипы,

ВК Мессенджер,

ВК Плей,

ВК Админ и другое.

Минцифры России заявляло о собственном расследовании причин удаления.