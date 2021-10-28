Первоначально, что можно сделать – это установить новую тему, используя веб-магазин Chrome. Однако это не всегда удобно, ведь, например, темные цвета могут понадобиться пользователю только временно, а старую тему менять не хочется. Здесь на помощь приходят расширения.
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Темный режим для Google Chrome / Скриншот 24 канал
Расширение для Google Chrome
В магазине Chrome можно найти несколько приложений, которые помогут заменить светлые цвета на темные, снизив нагрузку на глаза ночью. В рамках эксперимента журналисты Техно 24 протестировали один из них – Dark Reader.
Меню настроек Dark Reader / Скриншот 24 канал
Расширение для браузера почти полностью замещает светлые цвета темными. Но если пользователю это не нравится, то, используя специальные ползунки в меню расширения, можно подстроить цветовую гамму под себя.
- Dark Reader позволяет изменять обычную цветовую палитру на темную.
- Настройка интенсивности цвета: от полностью черного до серого.
- Настройка контраста.
- Использовать и регулировать оттенок коричневого цвета – сепию. Естественно, в меню расширения можно настроить интенсивность.
- Настройка интенсивности серого цвета.
Все эти настройки обеспечат подстройку цветовой гаммы под пользователя и уберегут глаза от чрезмерного напряжения ночью из-за ярких светлых цветов.