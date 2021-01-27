Оказывается, частые видеоконференции наносят вред окружающей среде. И проблема именно во включенной камере, именно она существенно увеличивает углеродный след.

Источник: Университет Пердью

Как говорят ученые, отключение камеры во время онлайн-звонка позволяет снизить выбросы углекислого газа до 96%.

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Подробнее об исследовании

Американские ученые из Университета Пердью, Йеля и MIT определили, что за один час видеоконференции или работы стримингового сервиса выделяется 150-1000 граммов углекислого газа. К примеру, во время сжигания галлона бензина в автомобиле выделяется 9000 граммов.

Правда, выделение углекислого газа происходит не буквально. Дело в том, что на экологию влияет хранение и передача данных в интернете. На обработку этих данных тратится электричество, большое количество воды для охлаждения, место для размещения серверов, которое вместо этого могли бы засадить лесом и тому подобное.

Поэтому чем больше гигабайт данных используется сервисом, тем сильнее его углеродный след.

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Ученые проанализировали выбросы от использования YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и еще 12 интернет-сервисов.

Самый большой углеродный след оставляют за собой онлайн-кинотеатры, в частности Netflix. За час работы сервиса выделяется около 450 граммов углекислого газа. Далее следует Zoom, за час работы которого происходит выброс более 150 граммов углеродного газа. Также неэкологичными являются TikTok, WhatsApp и Facebook.

Как помочь экологии

Эксперты советуют скачивать сериалы не в высоком, а в стандартном качестве. Это позволит снизить вред для экологии на 86%.