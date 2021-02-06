Расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской соцсети "Вконтакте", похищало личные данные пользователей. Сейчас через вредоносный код Google и Microsoft заблокировали приложение.

По данным Национального координационного центра кибербезопасности, среди 28 других расширения также содержало код, который похищал данные аккаунтов Google.

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В частности, вредоносный код скрыто похищал данные об активности мобильных устройств, геолокацию и тому подобное. После этого он по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, в частности результаты поиска.

Кто стал жертвой расширения

Известно, что вредоносные приложения установили более 3 миллионов пользователей. Чаще всего это были люди из трех государств:

Украины,

Франции,

Бразилии.