Приложение, которое обходило блокировки "Вконтакте", воровало данные украинцев, – СНБО
Расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской соцсети "Вконтакте", похищало личные данные пользователей. Сейчас через вредоносный код Google и Microsoft заблокировали приложение.
Источник:Центр кибербезопасности СНБО
По данным Национального координационного центра кибербезопасности, среди 28 других расширения также содержало код, который похищал данные аккаунтов Google.
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В частности, вредоносный код скрыто похищал данные об активности мобильных устройств, геолокацию и тому подобное. После этого он по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, в частности результаты поиска.
Кто стал жертвой расширения
Известно, что вредоносные приложения установили более 3 миллионов пользователей. Чаще всего это были люди из трех государств:
- Украины,
- Франции,
- Бразилии.
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