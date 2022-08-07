Коммунистическая партия Китая разработала новые правила, запрещающие любое упоминание Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах. Это означает, что часть электроники, а может быть, и все оборудование может быть возвращено обратно на Тайвань, в результате чего запуск iPhone 14 будет отложен.

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Что еще хуже для Apple, это то, что вице-председатель Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Нэнси Пелоси во время ее визита на Тайвань. Это может стать началом более ожесточенной торговой войны между Коммунистической партией Китая и Тайванем, в которой оказались замешаны Apple и другие американские компании.

Apple уже ведет переговоры со своими тайваньскими партнерами, попросив удалить или заменить все надписи "Сделано на Тайване" или "Китайская Республика". Кроме того, источники аналитика Минг-Чи Куо утверждают, что часть 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпускаться на индийском заводе Foxconn. Apple впервые серьезно диверсифицирует свое производство.

Другие проблемы Apple

Ранее мы уже писали, что у Samsung проблемы с массовым производством памяти LPDDR5, а это усложняет поставку компонентов.

В то же время известно, что Apple не только не сократила объем заказов на iPhone 14, но и продолжает добавлять заказы на серию iPhone 13, которая пользуется огромным спросом.

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Когда покажут новые iPhone 14

Что касается фактического запуска iPhone 14, то 13 сентября выглядит вероятнейшей датой для Apple. Этот день выпадает на вторник, когда Apple обычно анонсирует свои новинки.