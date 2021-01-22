Король фотографии: vivo X60 Pro + презентовали официально – чем особая новинка
Китайская компания vivo официально представила новый флагманский смартфон vivo X60 Pro +. Он получил уникальное ныне сочетание платформы Qualcomm Snapdragon 888 и оптики Zeiss.
Благодаря этому сочетанию смартфон уже называют королем мобильной фотографии. Характеристики смартфона рассказывает IThome.
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Камеры
Основная камера получила основной модуль с такими датчиками:
- 1/1,3-дюймовый датчик Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп,
- ультраширокоугольный модуль с датчиком Sony IMX598 на 48 Мп,
- портретный модуль на 32 Мп,
- перископический модуль на 8 Мп, что обеспечивает 5-кратный оптический зум.
Технические характеристики
Смартфон оснащен 6,56-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2376x1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии, ее разрешение составляет 32 Мп.
Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки емкостью 55 Вт.
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Цена
На vivo X60 Pro + уже начали принимать предварительные заказы. Официально он поступит в продажу 30 января.
- Модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти оценили в 774 доллара (21 900 гривен).
- Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти стоит 928 долларов (26 300 гривен).
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