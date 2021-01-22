Китайская компания vivo официально представила новый флагманский смартфон vivo X60 Pro +. Он получил уникальное ныне сочетание платформы Qualcomm Snapdragon 888 и оптики Zeiss.

Благодаря этому сочетанию смартфон уже называют королем мобильной фотографии. Характеристики смартфона рассказывает IThome.

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Камеры

Основная камера получила основной модуль с такими датчиками:

1/1,3-дюймовый датчик Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп,

ультраширокоугольный модуль с датчиком Sony IMX598 на 48 Мп,

портретный модуль на 32 Мп,

перископический модуль на 8 Мп, что обеспечивает 5-кратный оптический зум.

Технические характеристики

Смартфон оснащен 6,56-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2376x1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии, ее разрешение составляет 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки емкостью 55 Вт.

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Цена

На vivo X60 Pro + уже начали принимать предварительные заказы. Официально он поступит в продажу 30 января.