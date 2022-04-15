Vivo выпустила лимитированную версию флагмана X Note с обломком лунного метеорита в комплекте
Источник:GSMArena
Компания Vivo выпустила флагман X Note в лимитированной версии, получившей название Aerospace. Версия смартфона является продуктом сотрудничества с агентством China Aerospace.
Чем интересен смартфон
Новинка поставляется в тематической коробке, а в комплекте лежит специальная подвеска из закаленного стекла, в которой, по словам производителя, есть фрагмент лунного метеорита.
Не пропустите Выглядит, как флагман: первое изображение будущего Oppo Reno 8
Сам смартфон снаружи и внутри никак не отличается от базовой версии X Note, представленной 11 апреля. Аппарат оснащается 7-дюймовым экраном LTPO 3.0 E5 AMOLED с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Экран также получил встроенный ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. Внутри телефона стоит процессор Snapdragon 8 Gen1.
Фото Vivo X Note Aerospace
Комплект Vivo X Note Aerospace / Фото Vivo
Обломок лунного метеорита в закаленном стекле / Фото Vivo
Сколько стоит Vivo X Note Aerospace
Vivo X Note Aerospace доступен для покупки в версии 12+256 ГБ. Аппарат в продаже в Китае с 15 апреля по цене 7499 юаней (≈34 909 гривен).