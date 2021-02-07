Vivo разработала футуристическую компьютерную мышь в стиле Microsoft Arc
Компания Vivo подала в патентное ведомство Китая документ с описанием компьютерной мыши, которая имеет нестандартное выполнение. Гаджет обладает интересными особенностями и функциями.
Источник:Gizmochina
Как видно по изображениям, речь идет о манипуляторе в стиле Microsoft Arc. Причем Microsoft Arc заключена в трансформированный корпус: для включения достаточно изменить его форму с плоской на выпуклую, для выключения – выполнить обратную процедуру.
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Особенности мышки Vivo
Мышь Vivo тоже имеет дугообразную конструкцию. Она снабжена традиционным колесом прокрутки, а также левой и правой кнопками. Отсутствие кабелей на изображениях говорит о поддержке беспроводного обмена данными с компьютером (вероятно, будет реализована поддержка Bluetooth).
Схема мышки в патентной заявке Vivo
Еще сообщается, что проектируемый гаджет – это гибрид мыши и тачпада. За колесом прокрутки будет расположена сенсорная панель, через которую пользователи смогут отдавать те или иные команды. Другими словами, может быть реализована поддержка жестового управления.
К сожалению, пока не ясно, когда Vivo может представить манипулятор с описанной конструкцией на коммерческом рынке.
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