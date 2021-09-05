V1 – это полностью адаптированный интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео. Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор vivo отметил, что это важный для vivo шаг в разработке микросхем.
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По мнению Байшаня, V1 поможет компании еще лучше удовлетворять потребности наших пользователей за счет оптимизации работы приложений, отвечающих за запись изображения и видео.
Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор vivo
Новая стратегия – собственный процессор
Долгосрочная стратегия, vivo заключается в дальнейшем развитии инновационных технологий обработки изображения в четырех ключевых направлениях:
- обработка изображения;
- операционная система;
- промышленный дизайн;
- производительность.
Обработка изображения – ключевое направление долгосрочной стратегии vivo. В течение 5 лет компания разработала многочисленные прорывные решения, такие как система 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкая подсветка для селфи.
- В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере инноваций и мобильной обработки изображений.
- Партнеры работают над новыми открытиями в области мобильной фотографии, благодаря совместным исследованиям и разработкам, которые проводятся в vivo ZEISS Imaging Lab.
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У партнерства компаний vivo и ZEISS два основных направления сотрудничества.
- Первый – R&D направление: сочетание инновационных технологий ZEISS с ведущими технологиями и производственными возможностями vivo в области мобильной фотографии.
- Второй – общие исследования технологий обработки изображения, которые инициируют развитие технологий профессиональной фотографии и видеосъемки нового уровня.