V1 – это полностью адаптированный интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео. Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор vivo отметил, что это важный для vivo шаг в разработке микросхем.

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По мнению Байшаня, V1 поможет компании еще лучше удовлетворять потребности наших пользователей за счет оптимизации работы приложений, отвечающих за запись изображения и видео.

Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор vivo

Новая стратегия – собственный процессор

Долгосрочная стратегия, vivo заключается в дальнейшем развитии инновационных технологий обработки изображения в четырех ключевых направлениях:

обработка изображения;

операционная система;

промышленный дизайн;

производительность.

Обработка изображения – ключевое направление долгосрочной стратегии vivo. В течение 5 лет компания разработала многочисленные прорывные решения, такие как система 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкая подсветка для селфи.

В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере инноваций и мобильной обработки изображений.

Партнеры работают над новыми открытиями в области мобильной фотографии, благодаря совместным исследованиям и разработкам, которые проводятся в vivo ZEISS Imaging Lab.

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У партнерства компаний vivo и ZEISS два основных направления сотрудничества.