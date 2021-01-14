Похоже, компания Sony действительно намерена заняться выпуском своих машин. Теперь Vision-S не просто концепт. Автомобиль начали тестировать на дорогах общего пользования в конце 2020 года. Компания показала первые видео с тест-драйва.

Машина пока не готова к массовому производству, но уже является не просто прототипом. Выпуском электромобиля занимается производитель автозапчастей Magna, а для создания машины Sony привлекла множество подрядчиков, включая BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia, Qualcomm и не только, пишет Engadget.

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Что известно

Sony впервые показала электромобиль Vision-S на выставке CES в 2020 году. Тогда его считали лишь концептом, который может никогда не добраться даже до тестирования на дорогах.

В компании отмечали, что с помощью Vision-S хотят продемонстрировать свои технологии для автомобильной индустрии. Электромобиль оснастили двумя электродвигателями по 200 kW мощности каждый. Он способен разогнаться до 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость составляет 239 километров в час.

Vision-S получил 33 датчика внутри и снаружи корпуса, широкоформатные дисплеи и 360-градусный звук в салоне. Электромобиль также оснащен лидаром и сенсорами для распознавания дороги, объектов и цветов. Он получил второй уровень автономности – Vision-S может сам разгоняться и тормозить, но водитель должен следить за дорогой.