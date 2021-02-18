В четверг в 22:00 NASA проведет операцию по спуску марсохода Perseverance на поверхность Красной планеты. Мы собрали для вас все важные ссылки о миссии и расскажем вам где за ней можно проследить онлайн.

Практически все готово к высадке ровера на Марс, которая пройдет уже через час. Поэтому еще есть время подготовиться к этому историческому событию.

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Как Perseverance будет садиться на Марс

Прежде всего рекомендуем ознакомиться с тем, как будет проходить вхождение в атмосферу, спуск и посадка марсохода на поверхность Красной планеты. Обо всем этом мы подробно написали в нашем материале, который доступен по этой ссылке.

Отметим лишь, что высадка Perseverance является частью первой миссии NASA, в рамках которой будет осуществлен поиск признаков жизни на Марсе. Цель миссии заключается в том, чтобы ответить на вопрос: была ли когда-нибудь на Марсе жизнь.

Preseverance будет искать в почве кратера Езеро признаки жизнедеятельности организмов. Кроме того, в рамках миссии ровера впервые будет проведен эксперимент с полетом специального вертолета на другой планете.

Вы можете посмотреть короткое видео от NASA с комментариями специалистов миссии, которые объясняют каждый из этапов процесса посадки аппарата.

Спуск Perseverance на Марс: смотрите видео

Где смотреть трансляцию высадки Perseverance на Марс

NASA будет проводить собственную трансляцию, которая стартует в 21:15 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на ютубе, или же прямо здесь.

Стоит отметить, что наблюдать за высадкой в режиме онлайн мы не сможем, из-за задержки сигнала между Марсом и Землей, которая длится почти 12 минут. Однако, NASA будет комментировать весь процесс от спуска к посадке аппарата.

Perseverance садится на Марс: смотрите видео

Также рекомендуем обратить внимание на украинский проект Alpha Centauri, который рассказывает о космосе. Команда проекта будет проводить собственный стрим с объяснениями, где расскажут о миссии Perseverance на Марс и почему это важно.

Стрим Alpha Centauri о высадке Perseverance на Марс: смотрите видео