И хотя компания постоянно отчитывается о сотнях, а то и тысячах удаленных и потенциально вредоносных программ с Google Play, немало их количества остается там представляя угрозу для пользователей. Скачав и установив мошенническое приложение, вы можете не только поделиться собственными личными данными, но и избавиться от честно заработанных денег.

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Почему в Google Play много опасных программ

Мошенники давно уже не ищут простых путей, чтобы завладеть вашими данными или деньгами – они могут создавать для этого целые приложения, под видом безопасных программ вы без всякого подозрения устанавливаете на свой смартфон.

Чаще всего это разнообразные программы для установки обоев на смартфон, или приложения, которые мимикрируют под видео или аудио редакторы. Часто это могут быть "сделаны на колене" приложения, которые обещают вам красивые обои с героями фильма, недавно вышедшего в кинотеатре.

За всеми этими, на первый взгляд, безопасными программами скрываются вирусы, кейлогеры, майнеры и другие вредоносные элементы, которые могут легко считать пароли ваших банковских карт, аккаунтов и других важных данных, к которым легко получают мошенники.



Google Play содержит немало опасных приложений / Фото 24 канала

Популярный троян Joker, шпионящий за пользователями и устанавливающий на их устройстве еще более опасное вредоносное ПО, недавно снова проник в Google Play. Поэтому за короткий срок зараженные этим вирусом программы набрали более 100 тысяч загрузок.

Важно! Если вы скачали программу для поиска обоев, а она запрашивает доступ к SMS, совершению звонков и геолокации, стоит насторожиться, ведь программа может звонить или отправлять сообщения на платные номера, воруя деньги с баланса. Такие приложения, скорее всего, созданы специально в мошеннических целях и их необходимо немедленно удалить.

Какие приложения необходимо удалить немедленно

В общей сложности Joker уже обнаружили как минимум в 4 приложениях из Google Play:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Language Translator

Quick Text SMS

Если хотя бы один из них на вашем смартфоне, его нужно срочно удалить, сохранить отдельно собственные данные и сбросить настройки смартфона к базовым.

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Почему Joker так опасен

Попадая на устройство, программы с Joker'ом, устанавливают соединение с серверами своих разработчиков, откуда впоследствии устанавливают другие компоненты с разной функциональностью. Это может быть шпионское программное обеспечение, кейлогеры, собирающие информацию о нажатии на экран и вычисляющие пароли, сборщики медиафайлов, а также скрипты, подписывающие жертву на платные сервисы.

Подписки, оформляемые Joker, конечно же, не появляются в Google Play, несмотря на то, что сама программа с трояном скачивается именно оттуда. Поэтому отменить такую подписку будет достаточно проблематично. Единственный способ сделать это – обратиться в службу поддержки вашего банка и попросить отменить автопродолжение услуги, на которую вы не подписывались.

Как избавиться от вируса на смартфоне

Первое, что нужно сделать, это удалить зараженное приложение. Сделать это можно двумя способами: либо через безопасный режим, либо через возврат смартфона к базовым настройкам. Второй вариант несколько легче, хотя требует немало манипуляций для предварительного хранения данных.

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Несмотря на то, что сбросить смартфон к базовым настройкам несколько проще, прибегать к нему следует только в крайнем случае. Гораздо лучше – попытаться удалить сам троян, не трогая данных, хранящихся в памяти устройства.

Именно для этого подойдет несколько менее удобный, но лучший способ – удаление вредоносного программного обеспечения в безопасном режиме.

Как пользоваться безопасным режимом

Вход в этот режим может отличаться от устройства к устройству, но на большинстве аппаратов под управлением Android методика его запуска плюс-минус одинакова:

Нажмите и удерживайте кнопку питания на включенном устройстве;

Во всплывающем меню нажмите кнопку питания;

Нажмите кнопку "Отключить" и удерживайте палец до появления сообщения "Перезагрузить в безопасном режиме";

Нажмите кнопку "OK", чтобы запустить устройство в безопасном режиме;

Перейдите к "Параметры" – "Программы";

Найдите приложение, которое нужно удалить, и подтвердите его удаление;

Перезапустите смартфон снова, чтобы выйти из безопасного режима.



Рабочий стол смартфона в безопасном режиме / Фото 24 канала

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Безопасный режим Android создан, в том числе и для того, чтобы удалить вредоносное ПО. Особенностью работы является то, что в таком режиме после включения смартфона блокируется любая активность на устройстве. Пользователь может запустить только те приложения, которые установлены на смартфоне "из коробки". Поэтому даже если троян "попробует скрыться", ограничения безопасного режима не дадут ему этого сделать. В результате вы избавитесь от потенциально опасного софта, который больше вам не угрожает.

Надеемся наши советы были полезными для вас. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложения в рубрике Советы Техно 24.