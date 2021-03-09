Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что внедрение технологий виртуальной реальности позволит уменьшить потребность в путешествиях. Он поделился своими представлениями об эволюции технологий дополненной и виртуальной реальности в ближайшие десять лет.

Важным следствием широкого использования таких технологий он называет сокращение количества деловых и развлекательных поездок, что окажет положительное влияние на состояние окружающей среды. Кроме того, он прогнозирует, что к 2030 году люди могут использовать усовершенствованные умные очки, чтобы "телепортироваться" в дома других людей и говорить с ними так, будто они физически там присутствуют.

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Виртуальное будущее

Если люди смогут с помощью гарнитур виртуальной реальности моментально оказываться в любом уголке планеты, то потребность в реальных путешествиях сократится. Это уменьшит количество поездок на наземном транспорте и авиаперелетов, что благоприятно повлияет на окружающую среду и позволит людям сэкономить немало времени.

По словам Цукерберга, даже на работу многим сотрудникам не придется перемещаться физически – достаточно будет перенестись в офис виртуально с помощью соответствующей гарнитуры. Жить такие удаленные сотрудники смогут в районах с более низкими ценами на недвижимость, что позволит экономить деньги на аренде.

Как считает глава Facebook, разработчики сначала пройдут фазу создания программного обеспечения для виртуальной реальности, и только потом доберутся до дополненной. Обе технологии он называет "двумя сторонами одной монеты".

Тем временем компания Microsoft уже представила технологию Mesh – платформу для общения и работы в смешанной реальности. Она позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. Пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными 3D-моделями, находясь физически в разных местах. Пока что собеседники находятся в виде виртуальных аватаров, однако впоследствии планируют заменить их на реальные изображения участников.