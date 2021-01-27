Калифорнийская компания Virgin Orbit отправит на околоземную орбиту первый спутник ВВС Нидерландов под названием BRIK-II. Спутник станет испытательной площадкой для различных коммуникационных и военных операций.

Источник: Virgin Orbit

Миссия станет одной из первых коммерческих операций Virgin Orbit. Спутник запустят в 2021 году. Вместе с ним на ракете LauncherOne в космос отправится дополнительное полезная нагрузка Министерства обороны США в рамках Программы космических испытаний.

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Миссия позволит Virgin Orbit продемонстрировать свои возможности "интеграции с поздней загрузкой" – компания попытается добавить полезную нагрузку в свою ракету LauncherOne непосредственно перед запуском.

Практика поздней загрузки критически важна для выполнения быстрого запуска. После этого эксперимента Virgin Orbit и ВВС Нидерландов проанализируют результаты и инвентаризуют их для других союзных партнеров,

– отметили в компании.

Для этого конкретного полета нет необходимости выполнять интеграцию с поздней загрузкой, так как времени для выполнения заказа достаточно, однако, как указывают в Virgin Orbit, это позволит проиллюстрировать, чем услуги компании отличаются от других на рынке запуска, таких как Rocket Lab и SpaceX.

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Что за спутник

Brik-II разработан в сотрудничестве с голландской космической инженерной компанией Innovative Solutions in Space (ISIS), ВВС страны и Делфтским техническим университетом. Соответствующий контракт стороны подписали 30 ноября 2017 года. Малый спутник типа CubeSat назван в честь первого самолета Королевских ВВС Нидерландов – Brik.



Спутник Brik-II