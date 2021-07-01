Virgin Orbit Ричарда Брэнсона запустила спутники прямо с самолета Boeing 747

Компания Virgin Orbit предпринимателя Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками прямо с самолета Boeing 747. Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.

Ракета стартовала с модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl. После запуска она достигла космоса.

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Что известно о новом способе запуска

На борту LauncherOne несла семь спутников для трех клиентов:

военный спутник для Нидерландов,

четыре спутника для программы Минобороны США,

два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.

В 2021 году Virgin Orbit планирует еще минимум одну миссию. Конкретную дату не называют. В 2022 году компания ожидает шесть запусков.

Подход Virgin Orbit отличается от традиционного вертикального запуска ракет, который используют, например, SpaceX и Rocket Lab. Компания рассчитывает, что это даст ей больше гибкости, поскольку она сможет запускать спутники практически с любой взлетно-посадочной полосы.

Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолета Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту.

Смотрите эфир запуска ракеты: вид​ео