Гибридный самолет Cosmic Girl компании Virgin Orbit запустил ракету LauncherOne над Тихим океаном. Полезная нагрузка ракеты составляла девять объектов NASA и нескольких университетов, большинство из которых запускали кубсаты и другие маленькие орбитальные аппараты.

Virgin Orbit получила поддержку NASA в рамках программы Venture Class Launch Services, предназначенной для изучения новых, более дешевых методов доставки полезных нагрузок в космос. Поэтому Virgin Orbit впервые доставила в космос спутники заказчиков.

Интересно Blue Origin планирует запустить в космос туристов уже этой весной

В чем особенности запуска ракет Virgin Orbit

Уникальность системы запуска Virgin Orbit заключается в том, что она может использовать традиционные взлетно-посадочные полосы благодаря внедрению самолетов-носителей. Это должно обеспечить гибкость с точки зрения места запуска, позволяя реагировать на потребности клиентов с точки зрения географии. Успех компании позволит ей предлагать свои услуги на регулярной основе.

Компанию уже поздравил с успешным запуском глава SpaceX Илон Маск.

Congratulations! — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021

Запуск Virgin Orbit, видео:

Предыдущий демонстрационный запуск Virgin Orbit в конце мая завершился неудачей. Тогда ракета LauncherOne инициировала автоматическую блокировку работы своих двигателей вскоре после отсоединения от самолета-носителя Cosmic Girl. Связь с ракетой была потеряна. Экипаж самолета-носителя не пострадал и успешно вернулся на аэродром. Сама ракета, скорее всего, загорелась и упала в прибрежные воды.