Успех воздушного старта: Virgin Orbit впервые запустила спутники в космос – видео
Гибридный самолет Cosmic Girl компании Virgin Orbit запустил ракету LauncherOne над Тихим океаном. Полезная нагрузка ракеты составляла девять объектов NASA и нескольких университетов, большинство из которых запускали кубсаты и другие маленькие орбитальные аппараты.
Virgin Orbit получила поддержку NASA в рамках программы Venture Class Launch Services, предназначенной для изучения новых, более дешевых методов доставки полезных нагрузок в космос. Поэтому Virgin Orbit впервые доставила в космос спутники заказчиков.
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В чем особенности запуска ракет Virgin Orbit
Уникальность системы запуска Virgin Orbit заключается в том, что она может использовать традиционные взлетно-посадочные полосы благодаря внедрению самолетов-носителей. Это должно обеспечить гибкость с точки зрения места запуска, позволяя реагировать на потребности клиентов с точки зрения географии. Успех компании позволит ей предлагать свои услуги на регулярной основе.
Компанию уже поздравил с успешным запуском глава SpaceX Илон Маск.
Запуск Virgin Orbit, видео:
Предыдущий демонстрационный запуск Virgin Orbit в конце мая завершился неудачей. Тогда ракета LauncherOne инициировала автоматическую блокировку работы своих двигателей вскоре после отсоединения от самолета-носителя Cosmic Girl. Связь с ракетой была потеряна. Экипаж самолета-носителя не пострадал и успешно вернулся на аэродром. Сама ракета, скорее всего, загорелась и упала в прибрежные воды.
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