Virgin Hyperloop передумала возить пассажиров и уволила половину работников

23 февраля 2022 , 22:02
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Источник:

The Financial Times

Компания Virgin Hyperloop отказалась от идеи приготовить свою систему скоростных транспортных средств для использования пассажирами. Вместо этого сосредоточатся на перевозке грузов.

Представитель компании подтвердил источнику, что в бизнесе происходят изменения. Этому способствуют проблемы с цепочкой поставок и COVID.

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Что происходит

  • С момента своего основания компания усовершенствовала систему для перевозки пассажиров и грузов в специальных вакуумных трубах-тоннелях с огромной скоростью, которая достигается благодаря отсутствию сопротивления воздуха внутри туннелей.
  • К примеру, в 2020 году в Южной Корее капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 1019 километров в час.
  • Однако теперь двое уже бывших сотрудников, потерявших работу, рассказали FT, что на последней видеоконференции объявили об увольнении большого количества людей и смене направления работы.
  • Издание не уточняет, сколько всего сотрудников в компании, но пишет, что уволили примерно половину из них.
  • Некоторые источники указывают число уволенных – 111.


Проектные изображения капсулы Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop

  • Всё это значит, что компания не отказывается от технологии полностью и без заказов она не останется.
  • В свое время концепция вызвала интерес логистического гиганта DP World, принадлежащего Дубаю и владеющего портами. Компания инвестировала в эту технологию и владеет контрольным пакетом акций Virgin Hyperloop.
  • В 2018 году был запущен суббренд Cargospeed, предназначенный для перевозки грузов.


Проектные изображения капсулы Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop

Автор: Олександр Гайдамашко