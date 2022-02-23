Virgin Hyperloop передумала возить пассажиров и уволила половину работников
23 февраля 2022 , 22:02Читати новину українською
Источник:The Financial Times
Компания Virgin Hyperloop отказалась от идеи приготовить свою систему скоростных транспортных средств для использования пассажирами. Вместо этого сосредоточатся на перевозке грузов.
Представитель компании подтвердил источнику, что в бизнесе происходят изменения. Этому способствуют проблемы с цепочкой поставок и COVID.
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Что происходит
- С момента своего основания компания усовершенствовала систему для перевозки пассажиров и грузов в специальных вакуумных трубах-тоннелях с огромной скоростью, которая достигается благодаря отсутствию сопротивления воздуха внутри туннелей.
- К примеру, в 2020 году в Южной Корее капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 1019 километров в час.
- Однако теперь двое уже бывших сотрудников, потерявших работу, рассказали FT, что на последней видеоконференции объявили об увольнении большого количества людей и смене направления работы.
- Издание не уточняет, сколько всего сотрудников в компании, но пишет, что уволили примерно половину из них.
- Некоторые источники указывают число уволенных – 111.
Проектные изображения капсулы Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop
- Всё это значит, что компания не отказывается от технологии полностью и без заказов она не останется.
- В свое время концепция вызвала интерес логистического гиганта DP World, принадлежащего Дубаю и владеющего портами. Компания инвестировала в эту технологию и владеет контрольным пакетом акций Virgin Hyperloop.
- В 2018 году был запущен суббренд Cargospeed, предназначенный для перевозки грузов.
Проектные изображения капсулы Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop