Жительница Антигуа и Барбуда выиграла в лотерее два билета от Virgin Galactic на полет в космос

Жительница островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море выиграла два билета на суборбитальный полет на борту космоплана компании Virgin Galactic. Глава компании сам связался с победительницей.

О победе в лотерее женщине лично сообщил основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон. Победительница лотереи сказала, что всегда мечтала попасть в космос. Она надеется взять с собой в полет дочь, которая изучает астрофизику.

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Благотворительная лотерея

Лотерея Virgin Galactic проводилась вместе с организацией Omaze. Как указано на ее сайте, это платформа для сбора благотворительных средств, которая "предоставляет шанс выиграть неповторимый опыт и призы". Она сотрудничает с различными благотворительными организациями во время сбора средств, привлекая общественность возможностью выиграть дорогой товар или услугу.

В сборе благотворительных средств кампании Virgin Galactic приняли участие свыше 164 тысяч человек. Целью организаторов было привлечение 1,7 миллиона долларов. Деньги будут направлены на программу по подготовке космонавтов, которая гарантирует инклюзивное будущее при освоении космоса.

В июле этого года глава Virgin Galactic сам совершил суборбитальный полет на разработанном компанией космоплане в рамках миссии Unity 22.

Аппарат достиг высоты 86 километров. ВВС США считают, что эта точка находится за гранью верхних слоев атмосферы Земли, то есть в космосе.

В то же время она расположена ниже линии Кармана на высоте около 100 километров, которая является границей космоса по классификации Международной авиационной федерации.

Кейша С. (победительница лотереи) – первая представительница стран Карибского бассейна в сообществе астронавтов компании Virgin Galactic.