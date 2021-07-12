Особенность розыгрыша заключается в том, что участие в лотерее может принять каждый желающий. Для этого надо пожертвовать деньги некоммерческой организации Space for Humanity.
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За каждое пожертвование пользователю будут начисляться бонусные баллы, влияющие на шансы. Максимальное количество баллов может составить 6 тысяч.
Победитель получит приз – путешествие на космическом самолете VSS Unity. Кроме этого, компания подарит пользователю тур по космопорту "Америка" в Нью-Мексико с участием Ричарда Брэнсона. Бизнесмен пошутил, что будет в своей фирменной шляпе Вилли Вонки.
Окончание лотереи и розыгрыш билета в космос
- Лотерея продлится до 1 сентября 2021 года, а победителя объявят 29 сентября.
- Участник лотереи должен быть совершеннолетним, а также вакцинированным от COVID-19.
Успешный полет Ричарда Брэнсона в космос
В воскресенье 11 июля Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на космическом самолете VSS Unity. Во время запуска судно достигло скорости в 3 маха (более 3,5 тысячи км/ч) и поднялось на высоту 84,5 километра. С точки зрения ВВС США, полет классифицируется как космический (граница находится на высоте 80,4 километра). После этого самолет бизнесмена успешно приземлился.