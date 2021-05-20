Как сообщает компания, суборбитальный полет состоится 22 мая 2021 года. Все, конечно, зависит от погодных условий. Двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two поднимется, имея пристыкованным самолет SpaceShipTwo, который имеет название VSS Unity. На борту будут присутствовать два пилота и полезная нагрузка NASA по программе Flight Opportunities.
Читайте на сайте Virgin Galactic представила свой космоплан SpaceShip 3
Что подготовила компания в 2021 году
Virgin Galactic запланировала 4 испытательных полета в 2021 году.
- Первый полет состоится 22 мая с двумя пилотами и полезной нагрузкой от NASA.
- Во втором полете будут присутствовать 2 пилота и 4 пассажира. Но это будут не туристы, а специалисты компании, которые должны проверить удобство кресел и характеристики салона во время реального полета.
- В третьем полете примет участие сам глава компании Ричард Брэнсон.
- Четвертый полет в году станет коммерческим и принесет компании 2 миллиона долларов прибыли. Полет состоится в интересах ВВС Италии. На борту будут присутствовать специалисты по полезной нагрузке, которые проведут опыты в условиях микрогравитации.