Virgin Galactic продает 1000 билетов в космос: сколько стоит путешествие

С сегодняшнего дня, 16 февраля 2022 года, компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic начинает продажи билетов на космическое путешествие. В цену входит номер в гостинице на космодроме и прочее.

Чтобы забронировать билет, надо заплатить депозит. Остальную сумму можно перевести перед полетом, объявила компания. Заявки принимают на сайте.

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Сколько стоит путешествие в космос

Каждый билет оценили в 450 000 долларов.

Депозит при этом составляет 150 000 долларов.

Те, кто купил билет, смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к "событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу".

Несколько дней до полета туристы будут жить в отеле на космодроме "Америка" в США в штате Нью-Мексико.

Первый полет запланирован на конец сентября 2022 года.

Полет продлится полтора часа, клиентам обещают несколько минут в невесомости. Самолет-носитель поднимет космический корабль в небо, затем корабль от него отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.

Стоит отметить, что фраза "путешествие в космос" является некоторым преувеличением со стороны компании. Ведь фактически корабль не преодолевает общепринятую среди ученых границу космоса – линию Кармана, которая находится на высоте 100 километров над уровнем моря. Корабль Virgin Galactic поднимается на высоту 80 – 90 километров. По крайней мере такой высоты он достиг во время испытательного полета 11 июля 2021 года, участие в котором принял сам основатель компании Ричард Брэнсон.