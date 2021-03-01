Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона планировала в этом году начать туристические полеты в космос. Однако из-за неудачных испытаний корабля VSS Unity в декабре прошлого года и переноса тестовых полетов от этих планов пришлось отказаться.

Virgin Galactic перенесла первый туристический полет в космос на 2022 год, но новый корабль SpaceShip 3 официально представят уже 30 марта.

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Новые испытания VSS Unity

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил о том, что такие летные испытания корабля, который будет доставлять туристов в космос, состоятся уже в мае этого года. Очевидно, что с таким графиком летных испытаний компания просто не успеет выполнить все запланированные мероприятия, необходимые для начала проведения коммерческих полетов. Тестовый полет с пилотом должен состояться летом или осенью этого года, после чего сам корабль SpaceShipTwo и самолет WhiteKnightTwo, с которого осуществляется запуск, пройдут модернизацию в течение четырех месяцев.

The Future of the Fleet.



Rollout, March 30th. pic.twitter.com/Y6Y3NvNTDp — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 25, 2021

Однако надолго уходить в тень Virgin Galactic не намерена. Согласно изображению на тизере, которое было опубликовано в официальном аккаунте компании в сети Twitter, 30 марта Virgin Galactic официально представит новый космический корабль SpaceShip 3. Это означает, что компания продолжает прикладывать усилия для того, чтобы начать регулярные коммерческие туристические полеты в космос.