В видеоролике показали основные моменты 90-минутного полета в суборбитальное пространство. Он успешно состоялся в воскресенье 11 июля с космодрома "Америка" в Нью-Мексико.

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Как происходил полет

70-летний Брэнсон осуществил свою детскую мечту и побывал на границе космоса.

В 2004 году он основал Virgin Galactic, чтобы открыть возможность частных космических полетов для большего количества людей. Хотя цены на билеты составляют 250 000 долларов за место, в компании уже заявляют об очереди из желающих повторить этот уникальный опыт.

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"Добро пожаловать!" – объявляет пилот, когда корабль достигает цели. Далее мы видим реакцию пассажиров на невесомость. Как сообщили в компании, экипаж находился на высоте 86 тысяч метров.

VSS Unity – не космический корабль, а ракетоплан. Он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы, которой считается высота в 100 километров над поверхностью Земли.

Полет Брэнсона стал первым полноценным рейсом для этого аппарата. Раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже – 20 июля.

Также компания объявила розыгрыш двух билетов на полет в следующем году.