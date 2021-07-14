В видеоролике показали основные моменты 90-минутного полета в суборбитальное пространство. Он успешно состоялся в воскресенье 11 июля с космодрома "Америка" в Нью-Мексико.
Интересно Молодую Землю бомбардировали астероиды размером с город: исследование
Как происходил полет
70-летний Брэнсон осуществил свою детскую мечту и побывал на границе космоса.
Как проходил полет Unity 22: видео
"Добро пожаловать!" – объявляет пилот, когда корабль достигает цели. Далее мы видим реакцию пассажиров на невесомость. Как сообщили в компании, экипаж находился на высоте 86 тысяч метров.
Полет Брэнсона стал первым полноценным рейсом для этого аппарата. Раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже – 20 июля.
Также компания объявила розыгрыш двух билетов на полет в следующем году.