Virgin Galactic планирует возобновить туристические полеты до границы космоса в 2022 году

Virgin Galactic – это компания, предлагающая людям суборбитальные полеты. Так вы можете оказаться на границе с космосом. И, наконец, компания готова к началу полноценных туристических миссий.

Virgin Galactic принадлежит британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. Компания предлагает суборбитальный самолет SpaceShipTwo для полетов до границы с космосом. В октябре 2021 года Virgin Galactic сообщили, что они начинают этап технического обслуживания. В третьем квартале 2022 года они должны завершиться и наконец-то начнутся туристические полеты.

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Ричард Брэнсон возле суборбитального самолета SpaceShipTwo / Фото Virgin Galactic Flickr

Туристические полеты и убытки

Частые туристические полеты SpaceShipTwo жизненно необходимы для Virgin Galactic. Дело в том, что в 2020-2021 годах компания заработала 2,5 миллиона долларов. А потратила 1 млрд долларов. Учитывая это, компании срочно нужно зарабатывать деньги.

Но и здесь не все так хорошо. Речь идет о том, что уже десятки человек купили билеты на полеты и сначала Virgin Galactic должен запустить именно их. То есть во время этих полетов компания получит меньше средств, ведь билеты либо полностью оплачены, либо был внесен депозит.

Стоимость туристического полета на SpaceShipTwo составляет 450 тысяч долларов. Чтобы забронировать место, нужно внести депозит на сумму 150 тысяч долларов.

Возможность заработка усложняется техническими особенностями самолетов:

Компания имеет один аппарат SpaceShipTwo, который называется Unity – он сможет совершать один полет в месяц.

Ожидается, что к концу 2022 года будет готов самолет SpaceShipThree под названием Imagine, который сможет совершать два полета в месяц.

В компании сообщали, что более 100 человек уже приобрели билеты. Вероятно, они забронировали их, то есть заплатили 150 тысяч долларов, а не всю сумму. Учитывая ограничения в количестве полетов в месяц и убытки в 1 миллиард долларов, Virgin Galactic будет очень тяжело "встать на ноги". Редактор портала ArsTechnica Эрик Бергер счел, что для этого необходимо совершать рейс каждые три дня, что нереально.