Virgin Galactic перенесла туристические суборбитальные полеты на 2022 год: новая дата старта

Компания Ричарда Брэнсона сместила старт коммерческих суборбитальных полетов на четвертый квартал следующего года. Это связано с доработкой оборудования и новыми тестами.

Почему Virgin Galactic перенесла туристические полеты на суборбиту

Согласно заявлению компании Брэнсона, программу по доработке начали на месяц позже, чем предполагали, а старт коммерческих услуг перенесли на четвертый квартал 2022 года.

Если пропустили Капитан Кирк в космосе: Blue Origin Джеффа Безоса осуществила вторую туристическую миссию

За это время компания проведет тестовую миссию Unity-23 по контракту с ВВС Италии. На борту космического корабля будут находиться в том числе итальянские летчики. Точная дата миссии пока неизвестна.

Начало эры туристических космических полетов

11 июля 2021 года Virgin Galactic провела суборбитальный полет корабля VSS Unity типа SpaceShipTwo. На борту среди других находился руководитель компании Ричард Брэнсон. Несмотря на технические трудности, о которых стало известно позже, испытания в целом признали успешными.

Уверенно движется вперед и конкурент Virgin Galactic – Blue Origin. Недавно компания осуществила уже второй запуск космического корабля New Shepard с людьми на борту. Среди туристов был 90-летний актер Уильям Шетнер (капитан Кирк из "Звездного пути").