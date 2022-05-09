Virgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полеты: назвали новую дату

Компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, в очередной раз перенесла запуск коммерческих полетов с туристами. О причинах смены планов – далее.

Это не первый перенос запуска коммерческих полетов с туристами. Ранее компания сообщала, что хочет начать полноценную работу с клиентами уже в 2022 году.

Ранее Virgin Galactic планирует возобновить туристические полеты до предела космоса в 2022 году

Что известно

Компания отложила первый полет на следующий год из-за проблем с поставками комплектующих и нехватки сотрудников.

В релизе о доходах компании за первый квартал 5 мая Virgin Galactic сообщила, что планирует начать коммерческие полеты своего космоплана VSS Unity в первом квартале 2023 года после завершения модернизации аппарата и VMS Eve, самолета-носителя WhiteKnightTwo.

после завершения модернизации аппарата и VMS Eve, самолета-носителя WhiteKnightTwo. Первоначально компания планировала начать полеты в четвертом квартале 2022 года, и этот график она подтвердила в феврале, опубликовав финансовые результаты за 2021 год.

Компания также сообщила, что ее чистый убыток за первый квартал сократился до 93 миллионов долларов по сравнению с чистым убытком в 130 миллионов долларов в первом квартале 2021 года. Выручка за первый квартал 2022 года составила 319 тысяч долларов.

Сейчас у компании в очереди 800 клиентов, даже несмотря на то, что цена билета существенно выросла и составляет теперь 450 тысяч.

В начале 2023 года Virgin Galactic намерена довести число желающих взлетать в космос до 1000 человек. Билеты пока дорожать не будут.

Напомним, первый полноценный суборбитальный полет корабля VSS Unity типа SpaceShipTwo состоялся 11 июля 2021 года. На борту среди прочих находился руководитель компании Ричард Брэнсон. Несмотря на технические трудности, о которых стало известно позже, испытания в целом сочли успешными. В середине февраля сообщалось, что каждый билет был оценен в 450 000 долларов. Депозит при этом составляет 150 тысяч долларов. Те, кто купил билет, смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к "событиям, которые нельзя купить за деньги, поездки и мероприятия для подготовки к космосу". Несколько дней до полета туристы будут жить в отеле на космодроме Америка в США в штате Нью-Мексико.