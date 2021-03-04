Компанія SpaceX у четвер, 4 березня, провела польотні випробування прототипу корабля Starship SN10. Апарат піднявся у повітря, здійснив усі маневри та успішно, хоча й дещо грубо приземлився на платформу.

Це вже третій тестовий корабель Starship. Попередні версії SN8 та SN9 розбилися під час випробувань попередньо успішно виконавши політ та заплановані маневри.

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Навідмінну від попередніх запусків, тестовий політ Starship SN10 передбачав 60% ймовірність успішної посадки корабля. Для цього SpaceX внесла зміни у конструкцію Starship, а Ілон Маск підтвердив, що цього разу корабель матиме більше шансів вціліти.

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