Во Французском институте вина и виноделия в Бордо подвели промежуточные итоги эксперимента с "космическим" вином. В рамках проекта CommuBioS в октябре 2019 года на МКС отправили 12 бутылок красного вина. Теперь они вернулись на Землю. Группа из 12 экспертов-дегустаторов оценила напиток и признала: его качество выше, чем у земных аналогов.

Исследователи проверяли как поведет себя жидкость со сложным химическим составом при созревании в условиях невесомости. Они выбрали 12 типичных бутылок вина из Бордо урожая Petrus 2000 года и в специальной упаковке на 14 месяцев передали их на МКС. Там вино хранилось, с ним не проводили никаких манипуляций, так же как и с контрольной группой на Земле.

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Результаты эксперимента

Глава команды исследователей Филипп Дари отметил, что минимум в двух бутылках вино оказалось достойным, чтобы называться "отличным".

Напиток единогласно получил хорошие оценки дегустаторов, которые отметили явное изменение цвета, вкуса и аромата.

Джейн Энсон, винный эксперт из журнала Decanter, высказала мнение, что в условиях космоса созревание вина произошло быстрее и в нем появилось больше различных оттенков.

Тогда как аналогичное по возрасту земное вино осталось "грубоватым и незрелым".

Вместе с вином на МКС отправили и 320 саженцев виноградной лозы, которые вернули через 10 месяцев. Их высадили в грунт и они уже дали первые завязи, которые оказались заметно крупнее обычных, да и выросли раньше.

Можно сделать предварительный вывод, что влияние микрогравитации является положительным для растений, что открывает новые перспективы в их выращивании.