В Виннице запустили платформу HELP UA для объявлений о потребностях украинцев
Источник:dev.ua
Винницкая ІТ Ассоциация и инженеры Winstars Technology R&D создали платформу объявлений для нужд украинского населения. Сервис назвали HELP UA.
Тестовая версия будет работать поначалу в Винницком регионе. В дальнейшем разработчики планируют распространить ее на всю территорию Украины.
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Что известно
Как пишет источник, целью ресурса является автоматизация и ускорение поиска экстренной помощи.Найти HELP UA можно по этой ссылке.
С помощью платформы можно:
- помочь армии,
- найти жилье,
- найти транспорт,
- получить гуманитарную помощь.
Пользователям доступны два основных меню: "Оказать помощь" и "Нужна помощь".
В первом случае можно выбрать несколько видов помощи – армия, жилье, перевозка, гуманитарная помощь.
Во втором на странице можно найти оставленные объявления о необходимых вещах. Для начала взаимодействия нажмите кнопку "Помочь".
Интерфейс HELP UA / Скриншот 24 канала