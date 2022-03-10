В Виннице запустили платформу HELP UA для объявлений о потребностях украинцев

10 марта 2022 , 14:03
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Источник:

dev.ua

Винницкая ІТ Ассоциация и инженеры Winstars Technology R&D создали платформу объявлений для нужд украинского населения. Сервис назвали HELP UA.

Тестовая версия будет работать поначалу в Винницком регионе. В дальнейшем разработчики планируют распространить ее на всю территорию Украины.

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Что известно

Как пишет источник, целью ресурса является автоматизация и ускорение поиска экстренной помощи.

Найти HELP UA можно  по этой ссылке.

С помощью платформы можно:

  • помочь армии,
  • найти жилье,
  • найти транспорт,
  • получить гуманитарную помощь.

Пользователям доступны два основных меню: "Оказать помощь" и "Нужна помощь".

В первом случае можно выбрать несколько видов помощи – армия, жилье, перевозка, гуманитарная помощь.

Во втором на странице можно найти оставленные объявления о необходимых вещах. Для начала взаимодействия нажмите кнопку "Помочь".


Интерфейс HELP UA / Скриншот 24 канала

Автор: Олександр Гайдамашко