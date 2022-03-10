Тестовая версия будет работать поначалу в Винницком регионе. В дальнейшем разработчики планируют распространить ее на всю территорию Украины.

Интересно В Украине заработал еще один сервис поиска жилья и транспортировки для беженцев

Что известно

Как пишет источник, целью ресурса является автоматизация и ускорение поиска экстренной помощи.

Найти HELP UA можно по этой ссылке .

С помощью платформы можно:

помочь армии,

найти жилье,

найти транспорт,

получить гуманитарную помощь.

Пользователям доступны два основных меню: "Оказать помощь" и "Нужна помощь".

В первом случае можно выбрать несколько видов помощи – армия, жилье, перевозка, гуманитарная помощь.

Во втором на странице можно найти оставленные объявления о необходимых вещах. Для начала взаимодействия нажмите кнопку "Помочь".