В предупреждении от Роскомнадзора уточняется, что статья распространяет "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений" о проведении "специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных Республик по демилитаризации и денацификации Украины".

К теме Россия прощается с безлимитным интернетом: местные операторы поддержали рекомендации Минцифры

Напомним, что так в России называют вероломное вторжение в Украину, жестокие убийства людей, уничтожение городов, бомбардировку гражданских и инфраструктуры, не имеющую никакого отношения к военным объектам.

Угроза блокировки Википедии

Роскомнадзор предупреждает, что если "Википедия" не примет меры по ограничению доступа к этому материалу, к интернет-ресурсу вполне могут "применить меры технического воздействия". Простыми словами Роскомнадзор в очередной раз грозит Википедии блокировкой.

Это уже не первое сообщение от Роскомнадзора в адрес "Википедии". Ведомство угрожает блокировкой сайта с 1 марта. Ранее по требованию Генпрокуратуры в России ограничили доступ к ряду СМИ.

Как россияне пытаются уберечься

Лишь в период с 28 февраля по 15 марта российские пользователи загружали приложение Kiwix, позволяющее читать "Википедию" офлайн, в среднем более 7 тысяч раз в день, тогда как в течение всего 2021 года фиксировалось не более 100 ежедневных загрузок.