Россия, не изменяя своим тоталитарным традициям, приговорила Wikimedia Foundation к большому штрафу. Фонд, который управляет Википедией и еще несколькими проектами, платить не собирается и подает апелляцию.

Российский суд постановил, что Wikimedia Foundation нарушила местные законы о дезинформации в статьях о вторжении в Украину. Организация подала апелляцию 6 июня, утверждая, что статьи содержали "достоверные, проверенные знания", а у России вообще нет юрисдикции относительно глобального Фонда Викимедиа.

Интересно Россия внесла Википедию в список на "приземление": что это значит

Что известно о деле

Московский суд оштрафовал Викимедиа на 5 миллионов рублей (около 65 000 долларов). Это стало следствием апрельского решения Роскомнадзора, которое касалось семи русскоязычных статей, включая:

Вторжение России в Украину (2022 год).

Военные преступления во время российского вторжения в Украину.

Обстрел больницы в Мариуполе.

Резня в Буче.

Все эти материалы были названы лживыми, несмотря на сотни доказательств против России.

Отметим, что закон о "фейковых новостях" – а такими Россия считает всё, что противоречит официальной пропаганде – предусматривает уголовное наказание за сообщения о вторжении, военных преступлениях рашистов или описание "спецоперации" как войны. Ранее по аналогичным обвинениям оштрафовали Google на 4 миллиона рублей (50 124 доллара). Корпорация, по утверждению обвинения, не удалила "фейковые сообщения о потерях российских вооруженных сил в ходе спецоперации в Украине и о пострадавших среди местных жителей". Слушание проходило при отсутствии представителя Google, который в суд не явился.

Это решение означает, что достоверные, проверенные знания Википедии, не отвечающие отчетам российского правительства, являются дезинформацией. Правительство нацелено на информацию, которая жизненно важна для жизни людей во время кризиса. Мы настоятельно призываем суд пересмотреть свое решение в пользу прав каждого на доступ к знаниям и свободу выражения мнений,

– заявил Стивен Лапорт, заместитель главного юрисконсульта Фонда Викимедиа.

В прошлом Роскомнадзор периодически просил Википедию удалить неудобный для Кремля контент и даже на время блокировал сайт на территории России из-за полученного отказа. Но эта война с сервисом и другими ресурсами существенно усилилась после российского вторжения. Вряд ли Wikimedia Foundation сможет выиграть апелляцию, учитывая текущую ситуацию с российской судебной системой, полностью подпиченной властям. Однако в случае проигрыша рашисты не смогут взыскать штраф принудительно, ведь компания так и не открыла офис в России, как от нее требовали, а значит, там нет имущества, которое можно арестовать. Россия внесла Википедию в список на "приземление" в мае. Мы писали, что это значит для компании.