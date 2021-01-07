ОО "Викимедиа Украина" опубликовала список самых популярных текстов украиноязычного раздела Википедии в 2020 году. Лидер списка получил свыше 850 тысяч просмотров за год.

Один из самых популярных в Украине сайтов Википедия насчитывает в своем составе больше 1 миллиона 60 тысяч статей на украинском языке. Каждый год ОО "Викимедиа Украина" публикует статистику посещений, чтобы показать, какие из статей больше всего интересовали читателей.

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Что известно

В общем, темой года ожидаемо стал коронавирус. Пятое, девятое и тринадцатое места в рейтинге самых популярных статей заняли тексты, связанные с пандемией COVID-19. Кроме того, статьи на эту тему заняли первое, второе, четвертое и пятое места в списке самых популярных статей, внимание к которым значительно возросло в 2020 году.

Первая десятка лидеров среди 50-ти самых популярных выглядит так:

Украина (852 943 просмотра)

Шевченко Тарас Григорьевич (681 271)

YouTube (598 572)

Киев (475 448)

Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438 437)

Леся Украинка (390 308)

Вторая мировая война (378 182)

Франко Иван Яковлевич (361 998)

Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346 273)

Facebook (345 767)

Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" — темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" — очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше — впервые за несколько лет они не вошли в топ-50,

– рассказывает Николай Козленко, заместитель главы правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии.

Также опубликовали и список самых популярных исторических лиц и самых популярных фигур современности. Среди современников на первом месте писательница Лина Костенко – статью о ней просмотрели почти 225 тысяч раз. В этот же список вошли Елизавета II и Илон Маск.