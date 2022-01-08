Обнаружена одна из крупнейших структур нашей Галактики

Космические объекты часто объединяются в различные структуры. Примером тому могут быть звездные скопления, звездные системы или вообще галактики. Газ тоже может сформировать структуру.

Газ под воздействием разнообразных внешних факторов может приобретать самые разнообразные формы. Например, ранее ученые обнаружили, вероятно, газовую нить, протяженностью не менее 3 590 световых лет. Теперь же сообщается о новой похожей гигантской структуре из газа.

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Самая большая структура Галактики: смотрите видео

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Самый распространенный элемент Вселенной – это водород, который зародился вместе со Вселенной во время Большого взрыва. Однако структуры, которые он формирует не всегда просто обнаружить. Именно поэтому только сейчас стало известно о существовании одной из крупнейших структур в родной галактике – Млечном Пути.

Новоявленный объект назвали Мэгги. После исследований ученые подтвердили, что это целостное газовое образование, которое расположено на расстоянии примерно 55 тысяч световых лет от нас, то есть – по другую сторону от галактического центра. Состоит оно из атомарного водорода.

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Мэгги имеет длину около 3 900 световых лет и ширину около 130 световых лет. Самое интересное расположение газовой нити: она растянулась за 1 600 световых лет ниже плоскости Галактики. Как Мэгги туда попала – пока загадка.

Ученые обнаружили, что все же не вся структура состоит из атомарного водорода. Около 8% – это молекулярный водород, который не равномерно растянут нитью, а скапливается внутри Мэгги. Средняя скорость нити – 1/54 километра в секунду.