Газ под воздействием разнообразных внешних факторов может приобретать самые разнообразные формы. Например, ранее ученые обнаружили, вероятно, газовую нить, протяженностью не менее 3 590 световых лет. Теперь же сообщается о новой похожей гигантской структуре из газа.

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Самый распространенный элемент Вселенной – это водород, который зародился вместе со Вселенной во время Большого взрыва. Однако структуры, которые он формирует не всегда просто обнаружить. Именно поэтому только сейчас стало известно о существовании одной из крупнейших структур в родной галактике – Млечном Пути.

Новоявленный объект назвали Мэгги. После исследований ученые подтвердили, что это целостное газовое образование, которое расположено на расстоянии примерно 55 тысяч световых лет от нас, то есть – по другую сторону от галактического центра. Состоит оно из атомарного водорода.

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Мэгги имеет длину около 3 900 световых лет и ширину около 130 световых лет. Самое интересное расположение газовой нити: она растянулась за 1 600 световых лет ниже плоскости Галактики. Как Мэгги туда попала – пока загадка.

Ученые обнаружили, что все же не вся структура состоит из атомарного водорода. Около 8% – это молекулярный водород, который не равномерно растянут нитью, а скапливается внутри Мэгги. Средняя скорость нити – 1/54 километра в секунду.