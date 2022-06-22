ViewSonic представила вогнутый игровой монитор VX2418C с частотой обновления 165 Гц

В ассортименте ViewSonic появился монитор VX2418C для игровых систем: новинка выполнена на 24-дюймовой матрице VA с разрешением 1920х1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Панель имеет вогнутую форму с радиусом кривизны 1500R: благодаря этому достигается более полный эффект погружения в виртуальное пространство. При этом технология AMD FreeSync Premium дополнительно повышает качество игрового процесса путём устранения разрыва кадров.

Не пропустите Телевизоры и дисплеи будущего будут значительно дешевле из-за прорывного открытия ученых

Частота обновления дисплея составляет 165 Гц, время отклика MPRT – 1 мс. Яркость равняется 250 кд/м2, контрастность – 3000:1, динамическая контрастность – 80 000 000:1. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали.



Монитор ViewSonic VX2418C / Фото ViewSonic



Заявлен 72-процентный охват пространства NTSC и 102-процентный охват пространства sRGB. Технологии Blue Light Filter и Flicker-Free помогают уменьшить усталость глаз во время продолжительных игровых сессий.



Монитор оборудован динамиками и портом для наушников или колонок. Фото ViewSonic



Монитор располагает 2-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, аудиогнездом на 3,5 мм. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов. Возможен монтаж на стену с помощью крепежа VESA.

Цена новинки составляет около 220 евро.

Читайте на сайте Valve запатентовала беспроводную VR-гарнитуру что в ней особенного

Напомним, что недавно компания BenQ выпустила безрамочный FullHD-монитор с технологией защиты глаз.

Монитор предназначен для повседневной работы. Благодаря узким боковым рамкам несколько мониторов могут быть установлены бок о бок для формирования многодисплейной конфигурации. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов.