Виджет для iPhone от украинской команды расскажет о качестве воздуха в Киеве и Львове

Жители Львова и Киева смогут отслеживать качество воздуха с помощью специального iOS-виджета для смартфона. Виджет "Воздух NOW" от команды ЛУН Город Air в режиме реального времени сообщает о концентрации вредной мелкодисперсной пыли за окном.
Виджет "Воздух NOW" есть в двух размерах – малый и средний. Перед началом работы приложения необходимо дать доступ к локации, так он будет сообщать показатели актуальные для вашего места и изменять их при передвижении по городу. Данные обновляются автоматически.
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Как пользоваться виджетом "Воздух NOW"
На самом деле все очень просто и даже не требует лишних манипуляций:
- воздух чистый – виджет на экране телефона зеленый;
- приемлемый – желтый;
- нездоровый для чувствительных лиц – оранжевый;
- нездоровый для всех – красный.
Как установить виджет "Воздух NOW"
Чтобы установить виджет на iPhone, нужно: скачать приложение Воздух NOW, удержать палец на экране, нажать крестик в верхнем углу, выбрать нужный виджет. Скачать бесплатное приложение на iPhone можно в AppStore.
Данные для виджета предоставляет система мониторинга ЛУН Город Air, а это более 80 станций в Киевской агломерации и около 20 во Львове. Все станции калиброваны в лаборатории.
Также проверять качество воздуха в Киеве можно:
- на онлайн-карте Киева от ЛУН Город Air
- с помощью информера для Google Chrome
- с помощью телеграмм-бота Воздух NOW
- в базовом погодном приложении для телефонов Xiaomi
- на видеобордах в семи районах Киева
Проверять качество воздуха во Львове можно:
- на онлайн-карте Львова от ЛУН Город Air
- с помощью бота в Telegram City Helper Bot
- с помощью бота в Messenger City Helper Bot
- в базовом погодном приложении для телефонов Xiaomi