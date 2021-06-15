Виджет "Воздух NOW" есть в двух размерах – малый и средний. Перед началом работы приложения необходимо дать доступ к локации, так он будет сообщать показатели актуальные для вашего места и изменять их при передвижении по городу. Данные обновляются автоматически.

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Как пользоваться виджетом "Воздух NOW"

На самом деле все очень просто и даже не требует лишних манипуляций:

воздух чистый – виджет на экране телефона зеленый;

приемлемый – желтый;

нездоровый для чувствительных лиц – оранжевый;

нездоровый для всех – красный.

iPhone-виджет будет информировать о качестве воздуха на украинском, английском или русском языках, в зависимости от языка интерфейса.

Как установить виджет "Воздух NOW"

Чтобы установить виджет на iPhone, нужно: скачать приложение Воздух NOW, удержать палец на экране, нажать крестик в верхнем углу, выбрать нужный виджет. Скачать бесплатное приложение на iPhone можно в AppStore.

Данные для виджета предоставляет система мониторинга ЛУН Город Air, а это более 80 станций в Киевской агломерации и около 20 во Львове. Все станции калиброваны в лаборатории.

Также проверять качество воздуха в Киеве можно:

Проверять качество воздуха во Львове можно: