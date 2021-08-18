Вероятно, вымирание динозавров не произошло мгновенно, а продолжалось в течение миллионов лет. Постепенно видовое разнообразие уменьшалось, а древние млекопитающие в этом помогали – они становились причиной уничтожения яиц. Астероид значительно ускорил исчезновение ящеров с тогдашней "политической арены", а не стал его причиной, как считают ученые. Млекопитающие постепенно замещали динозавров, но не было понятно, как быстро менялось и увеличивалось их видовое разнообразие.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Что известно о древних млекопитающих

Три новооткрытые виды древних млекопитающих жили на территории современной Северной Америки. Ученые отнесли их к плацентарным животным. Также эти виды – архаичные копытные животные и являются предками современных копытных.

Это открытие позволило ученым говорить, что после вымирания динозавров, которые господствовали до этого на Земле, произошел видовой "взрыв" млекопитающих, которые быстро начали захватывать экологические ниши. Вполне вероятно, что млекопитающие иногда не занимали освободившуюся нишу, а вытесняли оттуда других животных.

Читайте по теме Сброшенные с Олимпа: как закончилось господство динозавров

Изучив зубы ископаемых животных, палеонтологи предположили, что млекопитающие могли быть всеядными. Зубы древних копытных могли измельчать и растительную пищу, и мясо. Поэтому все трое животных вполне могли быть "универсальными" в отношении поиска и употребления пищи, что обеспечивало им эволюционное преимущество. И все же, говорят палеонтологи, вероятнее всего они были травоядными.

Размеры трех млекопитающих отличались, но не были большими. Самым большим был Beornus honeyi, который имел размеры сурка.

Было бы ошибкой считать, что удар астероида не отобразился на жизни млекопитающих. Степень вымирания наших дальних родственников 66 миллионов лет назад составил 75 – 93%. Но в первые 320 тысяч лет после катастрофы они смогли адаптироваться. Очевидно, что уровень появления новых видов и адаптации к окружающим изменениям был намного выше, чем у динозавров.

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.