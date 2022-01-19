Видеокарты и процессоры еще больше подорожают: AMD, Intel и Nvidia поднимают цены

В сети распространилась информация, что такие производители видеокарт и процессоров как AMD, Intel и Nvidia собираются поднять цены на свою продукцию. Это коснется большинства новых решений.

Рост цен происходит на фоне дефицита полупроводников, который до сих пор продолжается. И пока разные компании наперегонки делают прогнозы что ситуация с дефицитом чипов начнет улучшаться во второй половине текущего года, а цены могут пойти вниз, аналитики DigiTimes разбивают эти надежды.

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На сколько увеличатся цены

Согласно данным, AMD, Intel и Nvidia собираются поднять цены на свою продукцию на 20 процентов.

Это касается как процессоров, так и видеокарт.

Причиной называют увеличение затрат на производство, и в первую очередь это касается решений, которые производятся по техпроцессам 7 и 5 нанометров.

Все дело в TSMC. Она является контрактным поставщиком для AMD и Nvidia и уже подняла цены на свои 7-нанометровые и 5-нанометровые технологии, которые будут работать на нескольких графических процессорах и процессорах следующего поколения, таких как AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000H/U, NVIDIA GeForce RTX 40 и Intel ARC и другие. Кроме того, GPU Intel тоже будет производить TSMC. И хотя Intel будет полагаться на 6-нанометровый техпроцесс TSMC, повышение цены будет аналогичным.

В итоге цены должны подняться на все грядущие процессоры и GPU компании AMD, все GPU Nvidia следующего поколения и GPU Intel, хотя не совсем корректно говорить о повышении цен на то, что появится впервые. Здесь предполагается сравнение с предыдущими поколениями продукции.

Рост цен отразится на конечной стоимости продукции, в состав которой входят чипы и видеокарты.