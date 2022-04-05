Видеокарты ощутимо подешевели: новые цены на самые популярные модели в Европе

Эпоха дефицита и заоблачных цен, которые провоцировали в том числе майнеры, постепенно проходит. Стоимость популярных видеокарт в Европе падает уже несколько месяцев. На этот раз произошло еще одно резкое понижение.

При этом видеокарты Nvidia дешевеют активнее производства AMD. Иногда даже выгоднее купить старшую модель.

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Новые цены

За месяц цены в большинстве случаев снизились, хотя есть и исключения. Например ситуация с картами AMD выглядит так:

Минимальная цена видеокарты RX 6500 XT на 13 марта составила 228 евро. Сегодня же, 5 апреля, она уже 218 евро.

RX 6600 – старая цена 399 евро, а новая уже 389.

RX 6600 XT – 475/458 евро.

RX 6700 XT – 689/671 евро.

RX 6800 – 869/950 евро (подорожала).

RX 6800 XT – 1075/958 евро.

RX 6900 XT – 1279/1199 евро.

Цены на Nvidia следующие:

RX 3050 – 342/320 евро.

RTX 3060 – 489/430 евро.

RTX 3060 Ti – 638/549 евро.

RTX 3070 – 774/699 евро.

RTX 3070 Ti – 839/777 евро.

RTX 3080 – 1099/975 евро.

RTX 3080 Ti – 1469/1349 евро.

RTX 3090 – 1995/1879 евро.

Как можно увидеть, в отличие от прошлых месяцев, сейчас активнее дешевеют видеокарты Nvidia. Они традиционно имеют высшую наценку, поэтому им есть куда дешеветь. Кроме того, недавно появлялись данные о том, что сама Nvidia снизит цены в ближайшее время, что, возможно, мы уже и наблюдаем.