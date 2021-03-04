Недавно компания Blue Origin, известная благодаря своей суборбитальной многократной ракете New Shepard, сообщила о задержке минимум на год программы по разработке тяжелой орбитальной ракеты-носителя New Glenn. Но чтобы порадовать публику и инвесторов компания Джеффа Безоса представила три видеоэкскурсии.

В первом представленном видео компания рассказывает о том, как теперь все устроено на ракетном заводе New Glenn, в который вложены миллиарды долларов. Площадь этого предприятия, на котором работает уже более 550 человек, превышает 90 тысяч квадратных метров, и быстро расширяется. Завод расположен на мысе Канаверал.

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Что интересного на первом видео

На видео показана центральная часть завода. По словам вице-президента по испытаниях и полетах Blue Origin Скотта Хендерсона, все спроектировано так, что на южной части предприятия принимается необработанный алюминий и другое сырье, а с северной выпускаются уже готовы ракеты. В этом же комплексе проводится интеграция компонентов и необходимые тесты ракеты.

На видео продемонстрирован макет первой ступени New Glenn в натуральную величину – ее длина составляет 55 метров при диаметре 7 метров – это больше чем любая летающая ракета на сегодня. Также компания показала производство различных компонентов первой ступени. Многие работы осуществляются в беспрецедентном для космической отрасли США масштабе. В центре изделий из композитных материалов был показан один из двух огромных обтекателей полезной нагрузки New Glenn – он может вместить вдвое больше груза от любого доступного сейчас обтекателя и позволит выводить как огромные тяжелые спутники или корабли, так и массу мелких аппаратов.

Первая видеоэкскурсия от Blue Origin: смотрите видео

Что показали на втором видео

Второе видео посвящено установлению очистки и тестированию резервуаров (TCAT) для проведения испытаний под давлением и очистки ступеней New Glenn в рамках подготовки к полетам. Это огромное здание будет использовано для 55-метровой многократной первой ступени ракеты New Glenn. На видео показали огромные ворота и массивный кран, который способен поднимать ступень внутри здания.

Также показали лифт, внутреннюю отделку TCAT и крышу. Компания утверждает, что на мысе Канаверал нет больше подобных комплексов, где можно построить ракету, запустить ее, принять ступень, которая возвращается назад и снова отправить ракету в космос. Правда, первый полет запланирован только в конце 2022 года.

Вторая видеоэкскурсия Blue Origin: смотрите видео

Финальное, третье видео от Blue Origin: что интересного

На третьем видео показали Стартовый комплекс 36, который имеет богатую космическую историю. С 1962 по 2008 год он входил в состав базы ВВС США на мысе Канаверал и использовался для запусков РН "Атлас" в период с 1962 по 2005 годы. В 2007 году обе башни на двух стартовых площадках были демонтированы, а с 2016 года территория была передана под управление Blue Origin.

Исторический Стартовый комплекс 36 перестраивается с нуля – в этот проект уже вложено 1 миллиард долларов. Компания показала размеры основного ангара комплекса "Дорога в космос" (Road to Space), где можно будет проводить сборку и загрузку одновременно трех ракет New Glenn перед полетом. Длина здания с кранами и другими приспособлениями внутри достигает 165 метров, ширина – 69 метров, а высота – 41 метр.

На видео также продемонстрировали и другие компоненты стартовой площадки, включая "самую высокую в мире водонапорную башню" – ее высота составляет 107 метров. Она содержит 3,41 миллиона литров воды и способна перекачать за 22 секунды 1,35 миллиона литров воды, необходимой при запуске тяжелой ракеты. Одна из показанных башен с громоотводом выглядит солиднее от другой – она ​​построена с прицелом на пилотируемые пуски с помощью New Glenn.

Третья видеоэкскурсия Blue Origin: смотрите видео