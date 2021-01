Украинские разработчики создали видеоигру, которая рассказывает о послевоенных травмах солдат. Проект получил название The Point of no Return ("Точка невозврата").

Игра прежде всего отражает повседневную жизнь военных в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает 24 канал. К слову Самые ожидаемые видеоигры января – Hitman 3, The Medium и Cyber Shadow Цель проекта Проект украинских геймдизайнеров нацелен на людей, которые не были в зоне боевых действий. Целью разработчиков проинформировать людей об опыте солдат, а также помочь близким ветеранов понять, что им пришлось пережить. "Мы искали визуальные референсы в реальности, начиная с природы, объектов на пунктах, оружия и боеприпасов", – сказал бывший военный, голос проекта Дмитрий Бондарь.

Игра передает всю атмосферу боевых действий на Донбассе / Скриншот Проект предназначен для отображения реальной атмосферы, с которой сталкиваются воины на передовой, визуализации реальных мест расположения и деталей, которые украинские солдаты видят во время службы.

Кадры из видеоигры The Point of no Return / Скриншот Сколько на это ушло денег Полный бюджет проекта составляет 853 035 гривен. Однако определенная часть из этой суммы пойдет на обязательные расходы, в частности налоги, аудит и оплату работы бухгалтера, юриста, коммуникационного менеджера.