От смартфона до холодильника: блогер создал павербанк для одновременной зарядки 60 устройств

Китайский блогер решил удивить свою аудиторию и смастерил павербанк гигантской вместимости – на 27 000 000 миллиампер-часов. Однако он вряд ли поможет забыть о проблеме разряженных гаджетов.

Handy Gen – так называет себя ведущий одноименного YouTube-канала – в своем ролике шутливо рассказывает, что ему постоянно казалось, будто кто-нибудь имеет более мощный павербанк, чем он, заряжая свои смартфоны по несколько раз от одного портативного аккумулятора. И решил не отставать от них.

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Не очень портативный Powerbank

Судя по всему вопрос портативности блогера не очень беспокоил.

У гаджета просто гигантские размеры.

Точные его габариты неизвестны, однако визуально его можно сравнить с кроватью.

Сравнение размера гигантского повербанка со стулом / Скриншот из видео Handy Gen

Все внимание энтузиаст уделил автономности – над ней он поработал во славу.

Повербанк рассчитан на 60 различных девайсов – от обычных смартфонов до бытовых приборов и электросамокатов.

Устройство легко справляется с одновременным подключением электрической печи, стиральной машинки, телевизора, большого количества смартфонов и вообще всего, что можно подключить к сети.

Набор розеток для подключения приборов / Скриншот из видео Handy Gen

Конечно, такую ​​прихоть с собой не возьмешь в дорогу или на прогулку. Однако в своем ролике, где Handy Gen показывает процесс работы над аккумулятором, он перевозит павербанк на тележке с колесами, помогая владельцу электроскутера зарядить его транспортное средство.

В конце ролика блогер оказывается на природе, где на берегу водоема ловит рыбу, при этом смотря телевизор, получающий энергию от павербанка. Рядом стоит стиральная и сушильная машинки – тоже подключены и работают, а на столе – электрокастрюля, в которой готовится еда.

Повербанк на 27 000 000 миллиампер-часов: видео