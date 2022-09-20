Посмотрите, как футуристический летающий мотоцикл XTURISMO поднимается в воздух

Один из первых в мире летающих мотоциклов под названием XTURISMO дебютировал на прошлой неделе на Детройтском автосалоне. Аппарат похож на мотоцикл скрещенный с дроном поднялся на несколько метров над землей, в то время как за рулем сидел взрослый человек.

XTURISMO приводится в движение гибридным двигателем Kawasaki и способен летать в течение 40 минут, развивая максимальную скорость до 100 км/ч. Однако время полета может быть существенно короче, если двигаться без остановок на высокой скорости.

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Учитывая, что технология только зарождается, это футуристическое зрелище действительно впечатляет. Одним из первых на ховербайке покатался сопредседатель Детройтского автосалона Тад Сотт, и его энтузиазм от поездки был ощутим.

Это потрясающе! Конечно, сначала есть небольшое опасение, но я был просто в восторге. У меня буквально муравьи по коже и я чувствовал себя маленьким ребенком,

– сказал он.

Относительно того, каким на самом деле было качество поездки, Шотт сказал, что она была "все было комфортно и без рывков".

XTURISMO на Автошоу в Детройте: смотрите видео

Рынок летающих мотоциклов

Ховербайки уже доступны в Японии, а уменьшенная версия готовится к выпуску в США. Ожидается, что первые экземпляры увидят свет в 2023 году.

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Стоит такое удовольствие колоссальные 777 000 долларов. К 2025 году разработчики, стартап AERWINS Technologies, надеются снизить эту цену до более приемлемой – 50 000 долларов.

XTURISMO все еще предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем он станет практичным. Он до сих пор достаточно громкий в работе, нуждается в дистанционном управлении для демонстрации и, как электрическая технология вертикального взлета и посадки (EVTOL), пока не имеет разрешения на использование на улицах.