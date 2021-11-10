Согласно статистике Государственной миграционной службы, в Украине проживает более 470 тысяч иностранцев.

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Теперь они смогут удобно пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свою личность с помощью документов в Дие.

Как оформить е-свидетельство.

Владельцы биометрических свидетельств сформируют электронные документы. Иностанцы с биометрическим свидетельством смогут генерировать подпись в приложении Дия. Для этого потребуется несколько кликов. Таким образом они получат украинскую электронную подпись, которой смогут пользоваться для получения госуслуг онлайн.

В Минцифре напомнили, что в этом году цифровые паспорта в приложении Дия стали официальными аналогами бумажных, что упростило жизнь многим украинцам.

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