Вице-президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён попал за решетку на срок 2,5 года за взяточничество. Его признали виновным в растрате и сокрытии преступных доходов в размере 8,6 миллиарда вон (7,8 миллиона долларов).

Дело Ли Джэ Ёна тянется еще с 2017 года, тогда его приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о взяточничестве. В 2018 году этот срок заменили условным. Однако уже в 2019 году дело отправили на повторное рассмотрение, сообщает CNN.

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При чем Ли Джэ Ён вернулся в ту самую тюрьму, где отбывал срок в 2017 – 2018 годах.

Стоит ли волноваться пользователям Samsung

Аналитики склоняются к мнению, что на повседневную работу Samsung это судебное решение влияния не окажет. Правда, оно все-таки может сказаться на внутренней ситуации в компании, в частности кадровые перестановки и возможные поглощения.

Котировки организаций, которые входят в Samsung, резко упали после решения суда. Акции Samsung Electronics упали сразу на 3,4%, что было максимумом за последние 5 месяцев.

Что касается конечных пользователей продукции Samsung, то они никаких изменений не почувствуют.

Напомним, этот скандал о взяточничестве связан с другим резонансным делом в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которого в 2018 году приговорили к 25 годам лишения свободы за злоупотребление властью, получение взяток и вымогательство.