Компания Apple объявила о важных изменениях в руководстве. Нынешний старший вице-президент компании по разработке аппаратных решений Дэн Риччио сейчас получил новую должность, где сосредотачивается на пока необъявленном проекте.

Источник: Macrumors.com

Пост вице-президента по разработке аппаратных решений займет Джон Тернус.

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Как заявил глава Apple Тим Кук, Риччио сделал Apple лучше, а Тернус привнесет свой опыт в команды разработчиков аппаратных решений:

Я хочу поздравить их обоих с этими увлекательными новыми шагами в карьере, и с нетерпением жду еще многих новаций, которые они помогут принести в мир.

Что известно о проекте

На самом деле, практически ничего. Известно, что у Apple есть проект разработки электромобилей, а также различные устройства дополненной и виртуальной реальности.

Правда, проект Apple Car недавно возглавил руководитель подразделения Apple AI Джон Джанандреа, поэтому роль Дэна Риччио остается загадкой.

Напомним, Дэн Риччио стал вице-президентом по разработке iPad в 2010 году. В 2012 году он возглавил команды разработчиков аппаратного обеспечения. Apple заявила, что он продолжит играть важную роль в формировании будущего продуктов компании.